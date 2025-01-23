«Пробка» из покойников образовалась на кладбище под Владимиром

На кладбище в посёлке Улыбышево под Владимиром образовались пробки из катафалков. Из-за новых ограничений администрации люди ждут по два часа, чтобы похоронить близкого человека. Об этом сообщило издание «Чеснок».

На кладбище в Улыбышево выстраиваются пробки из покойников. Видео © Telegram / Чеснок

Согласно информации издания, родственники не успевают похоронить своих близких из-за введённых ограничений на доступ к кладбищу. Кроме того, подготовка могил занимает слишком много времени. Автор видео отмечает, что люди вынуждены ждать «по два часа».

Также журналисты выяснили, что использовать трактора для копки могил запрещено. Кроме того, распределение мест для погребения теперь происходит беспорядочно: если раньше можно было ориентироваться по дате смерти, то сейчас захоронения проводятся в произвольном порядке.