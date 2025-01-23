На Кубани десятки людей приехали на панихиду по бойцам ЧВК «Вагнер», погибшим в Мали

Россияне собрались на панихиде в честь сотрудников 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» и их командира Сергея Шевченко, известного под позывным Пруд. Об этом информирует пресс-служба данного подразделения. Военные погибли во время выполнения боевого задания в Мали в июле 2024 года.

Церемония проходит на кладбище «Вагнера» в станице Бакинской. На опубликованном ролике видно, как люди приносят цветы к памятнику, который был освящён священнослужителем. Родственники и близкие погибших военнослужащих принесли портреты бойцов.