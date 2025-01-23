На Кубани десятки людей приехали на панихиду по бойцам ЧВК «Вагнер», погибшим в Мали
В Краснодарском крае десятки людей приехали на панихиду по вагнеровцам
Россияне собрались на панихиде в честь сотрудников 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» и их командира Сергея Шевченко, известного под позывным Пруд. Об этом информирует пресс-служба данного подразделения. Военные погибли во время выполнения боевого задания в Мали в июле 2024 года.
Церемония проходит на кладбище «Вагнера» в станице Бакинской. На опубликованном ролике видно, как люди приносят цветы к памятнику, который был освящён священнослужителем. Родственники и близкие погибших военнослужащих принесли портреты бойцов.
«На могиле командира установлен монумент в память о тех, кто остался верен до конца. Ушедшие в вечность бойцы ЧВК «Вагнер» — это символ мужества, вписанный в историю железной стойкостью и кровью», — отметили в пресс-службе.
Напомним, колонна ЧВК «Вагнер» угодила в засаду туарегов-радикалов в Мали. Некоторые военные попали в плен, в том числе один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос. Позже в ЧВК заявили о гибели солдат в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин. В итоге в истории появился след Киева, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что Украина принимала участие в подготовке атаки на ЧВК «Вагнер». Затем стало известно, что Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом вооружённых группировок, которые сражаются против центрального правительства.