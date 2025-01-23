Постоянный член Совбеза РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не сомневается в победе России на СВО. Он подчеркнул, что это не просто противостояние двух армий, но и борьба между светом и тьмой.

«Идёт борьба света и тьмы, духовности и бездушия, традиционных и псевдолиберальных ценностей, а в дальнейшем правды и лжи. И нет никакого сомнения, что, как и 80 лет назад, мы победим», — заявил Иванов в беседе с ТАСС.

Спецпред главы государства объяснил, что Европейские державы сделали своим главным идеологическим оружием искажённые представления о мире. Подобная мировоззренческая позиция, по его словам, обречена на крах.

«Промывание мозгов собственным гражданам, их оболванивание, основанное на крупной фальсификации истории и создании ореолов героев вокруг предателей и убийц, стало главным идеологическим оружием в Евросоюзе», — добавил он.