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Регион
23 января, 12:39

«Борьба света и тьмы»: Сергей Иванов объяснил, почему победа России в СВО очевидна

Спецпред Иванов заявил, что Россия обязательно одержит победу в СВО

Постоянный член Совбеза РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не сомневается в победе России на СВО. Он подчеркнул, что это не просто противостояние двух армий, но и борьба между светом и тьмой.

«Идёт борьба света и тьмы, духовности и бездушия, традиционных и псевдолиберальных ценностей, а в дальнейшем правды и лжи. И нет никакого сомнения, что, как и 80 лет назад, мы победим», — заявил Иванов в беседе с ТАСС.

Спецпред главы государства объяснил, что Европейские державы сделали своим главным идеологическим оружием искажённые представления о мире. Подобная мировоззренческая позиция, по его словам, обречена на крах.

«Промывание мозгов собственным гражданам, их оболванивание, основанное на крупной фальсификации истории и создании ореолов героев вокруг предателей и убийц, стало главным идеологическим оружием в Евросоюзе», — добавил он.

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Не только российские специалисты, но и некоторые представители Запада признают превосходство Москвы над Киевом. Так экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия уже выиграла «эту войну». Вопрос окончания боевых действий зависит исключительно от желания Кремля продвинуться на запад.

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Shutterstock / FOTODOM / zieusin

Ольга Сливченко
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