Русский американец раскрыл ошибку Зеленского в стиле Гитлера, предрешившую победу России
Американец Пик рассказал, какую ошибку Гитлера повторил Зеленский под Курском
Оператор БПЛА Алекс Пик. Фото © RT
Владимир Зеленский совершил ту же ошибку, что Гитлер 80 лет назад. Напав на Курскую область с целью быстрой наживы и славы, президент Украины буквально предрешил весь ход СВО, отдав победу России. Таким мнением поделился усыновлённый американцами в 1990-х и вернувшийся в РФ три года назад оператор БПЛА Алекс Пик.
«Наша победа была предрешена в ту минуту, когда Зеленский решил испытать нас и наш народ. Он сделал ставку на доллары и какие-то хитрые уловки в надежде, что это принесёт ему славу. Он заложник своих иллюзий и теперь точно так же, как маленький человек с усами, когда-то возомнивший себя всемогущим, решил совершить свой последний рывок в том же месте под названием Курск», — отметил Пик в беседе с RT.
Американец, воющий на стороне ВС РФ, уверен, что победа будет точно за русскими. Он считает, что последнее слово в этом конфликте, как бы этого не хотели Дональд Трамп и Зеленский, остаётся за Владимиром Путиным.
«Путин не только настоящий государственный деятель, но и справедливый человек, все его требования обоснованны. Если Трамп поможет, то пусть будет так», — высказался военный.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме поставили Трампа на место после его ультиматума Путину. Там заявили, что стратегия, выбранная главой США, ошибочна. Американского лидера призвали обдумывать слова, говоря о России, указав на то, что мирного диалога не получится выстроить с позиции силы. Того же мнения придерживаются и в НАТО. Напомним, Трамп призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине. В противном случае он пообещал ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все те товары, которые РФ продаёт в США.