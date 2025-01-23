Владимир Зеленский совершил ту же ошибку, что Гитлер 80 лет назад. Напав на Курскую область с целью быстрой наживы и славы, президент Украины буквально предрешил весь ход СВО, отдав победу России. Таким мнением поделился усыновлённый американцами в 1990-х и вернувшийся в РФ три года назад оператор БПЛА Алекс Пик.

«Наша победа была предрешена в ту минуту, когда Зеленский решил испытать нас и наш народ. Он сделал ставку на доллары и какие-то хитрые уловки в надежде, что это принесёт ему славу. Он заложник своих иллюзий и теперь точно так же, как маленький человек с усами, когда-то возомнивший себя всемогущим, решил совершить свой последний рывок в том же месте под названием Курск», — отметил Пик в беседе с RT.

Американец, воющий на стороне ВС РФ, уверен, что победа будет точно за русскими. Он считает, что последнее слово в этом конфликте, как бы этого не хотели Дональд Трамп и Зеленский, остаётся за Владимиром Путиным.