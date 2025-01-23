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23 января, 12:48

Россиянке вырезали опухоль матки размером с плод на 7 месяце беременности

Подмосковные врачи удалили трёхкилограммовую опухоль из матки пациентки

35-сантиметровая опухоль матки. Обложка © Минздрав Московской области

35-сантиметровая опухоль матки. Обложка © Минздрав Московской области

В Ногинской больнице врачи успешно удалили гигантскую опухоль матки, достигающую 35 сантиметров. Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в животе, увеличение его объема и кровотечение. При обследовании специалисты обнаружили опухоль весом более трёх кг, которая соответствовала сроку беременности в 30 недель или 7,5 месяца.

«Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести хирургическое вмешательство можно было лишь открытым доступом. Мы выполнили срединную лапаротомию, то есть вмешательство открытым доступом, и тотальную гистерэктомию удаление матки. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование», — сказала заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи ожидают результатов гистологического исследования, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.

Специалисты вновь напомнили о важности регулярных посещений гинеколога для всех женщин, даже при отсутствии жалоб и патологий. Рекомендуется проходить обследования раз в год, а при наличии гинекологических заболеваний – следовать указаниям врача.

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Ранее Life.ru рассказал, что врачи из Подмосковья смогли спасти мальчика, который проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Ребёнка срочно госпитализировали, провели гастроскопию и операцию. Медики удалили инородные предметы с помощью лапароскопа и телескопической трубки. Полуторагодовалый малыш уже находится дома и прекрасно себя чувствует.

Наталья Афонина
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