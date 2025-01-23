Склад полыхает на площади 10 тысяч «квадратов» в подмосковном Клину
В Клинском городском округе Московской области происходит сильный пожар на складских помещениях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар на складе. Видео © Telegram /Прокуратура Московской области
«На Волоколамском шоссе горит склад. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России следуют к месту», — сказано в публикации.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратов. В тушении задействованы 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России ждёт прибытия подкреплений. Региональная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на складе.
Ранее в Красноярском крае во время пожара погибли две девочки, которым было по 15 и 17 лет. Вместе с ними там была взрослая женщина, которой тоже не удалось выбраться живой. Их тела нашли пожарные во время тушения.
Telegram / Прокуратура Московской области