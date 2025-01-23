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Регион
23 января, 12:17

Склад полыхает на площади 10 тысяч «‎квадратов» в подмосковном Клину

В Клинском городском округе Московской области происходит сильный пожар на складских помещениях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на складе. Видео © Telegram /Прокуратура Московской области

«На Волоколамском шоссе горит склад. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России следуют к месту», — сказано в публикации.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратов. В тушении задействованы 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России ждёт прибытия подкреплений. Региональная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на складе.

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Ранее в Красноярском крае во время пожара погибли две девочки, которым было по 15 и 17 лет. Вместе с ними там была взрослая женщина, которой тоже не удалось выбраться живой. Их тела нашли пожарные во время тушения.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Московской области

Владимир Озеров
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