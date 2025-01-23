Склад полыхает на площади 10 тысяч «‎квадратов» в подмосковном Клину

По предварительным данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратов. В тушении задействованы 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России ждёт прибытия подкреплений. Региональная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на складе.

Ранее в Красноярском крае во время пожара погибли две девочки, которым было по 15 и 17 лет. Вместе с ними там была взрослая женщина, которой тоже не удалось выбраться живой. Их тела нашли пожарные во время тушения.