Путин поставил перед Россией задачу решить демографические вызовы

Российские власти оценивают вопросы по демографии как наиболее актуальные в текущей повестке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

«Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учётом демографических вызовов, прежде всего, с учётом именно этого обстоятельства, самого основного и главного для нашей страны сегодня», — отметил глав государства.

Он распорядился сконцентрировать особые усилия на распространении лучших практик поддержки материнства и детства, улучшения качества социальной сферы, её настройки на интересы семьи. Путин подчеркнул необходимость создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений. Особое внимание он обратил на помощи социально уязвимым категориям граждан, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.