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Регион
23 января, 13:00

Бойцам СВО запретят пить молоко и энергетики

Mash: Бойцам СВО запретят молоко и энергетики из-за проблем с желудком и сердцем

В зоне боевых действий стали вводить ограничения на ряд продуктов, которые пагубно влияют на состояние здоровья солдат. В списке «запрещёнки» оказались молоко и энергетики, которые провоцируют развитие у военнослужащих гастрита и проблем с сердцем.

Как передаёт телеграм-канал Mash, строгие ограничительные меры вводятся на Херсонском направлении. Хранение и употребление энергетиков или молочки (творожков, сырков, молока и кефира) будет по негласным правилам приравниваться к распитию алкоголя и расцениваться как дисциплинарное нарушение. Бодрящие напитки отправляются в бан из-за вредоносного влияния на организм, а вся кисломолочная продукция — из-за трудностей хранения.

Все меры приняты для того, чтобы исключить у личного состава отравления и нарушения в работе ЖКТ, а также снизить уровень стресса и эмоционального выгорания. Особенно это касается тех бойцов, которые пребывают на передовой больше года.

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Ранее стала известна история спасения бойца, которого считали мёртвым после танковой атаки ВСУ. Командир штурмовой бригады с позывным Катунь пришёлся в себя прямо в морге, куда его доставили после боя с врагами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Ольга Сливченко
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