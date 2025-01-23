Бойцам СВО запретят пить молоко и энергетики

В зоне боевых действий стали вводить ограничения на ряд продуктов, которые пагубно влияют на состояние здоровья солдат. В списке «запрещёнки» оказались молоко и энергетики, которые провоцируют развитие у военнослужащих гастрита и проблем с сердцем.

Как передаёт телеграм-канал Mash, строгие ограничительные меры вводятся на Херсонском направлении. Хранение и употребление энергетиков или молочки (творожков, сырков, молока и кефира) будет по негласным правилам приравниваться к распитию алкоголя и расцениваться как дисциплинарное нарушение. Бодрящие напитки отправляются в бан из-за вредоносного влияния на организм, а вся кисломолочная продукция — из-за трудностей хранения.

Все меры приняты для того, чтобы исключить у личного состава отравления и нарушения в работе ЖКТ, а также снизить уровень стресса и эмоционального выгорания. Особенно это касается тех бойцов, которые пребывают на передовой больше года.