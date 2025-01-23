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23 января, 14:15

Путин призвал создать благоприятные условия для многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин отметил, что важно сосредоточить усилия на внедрении эффективных практик поддержки материнства и детства, а также на улучшении качества социальной сферы, ориентируя её на потребности семей. С соответствующим заявлением он выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой многодетной семьи, состоящей из многих поколений», — отметил российский лидер.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ разработали законопроект, который предусматривает, что все периоды отпуска по уходу за ребёнком будут засчитываться в страховой стаж. Кроме того, министр Антон Котяков сообщил, что для женщин, получивших звание «Мать-героиня», планируется внедрение ежемесячных выплат, которые будут равны пособиям для Героев труда.

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freepik / pressfoto

Александра Мышляева
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