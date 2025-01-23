Путин призвал создать благоприятные условия для многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин отметил, что важно сосредоточить усилия на внедрении эффективных практик поддержки материнства и детства, а также на улучшении качества социальной сферы, ориентируя её на потребности семей. С соответствующим заявлением он выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Ранее Life.ru сообщал, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ разработали законопроект, который предусматривает, что все периоды отпуска по уходу за ребёнком будут засчитываться в страховой стаж. Кроме того, министр Антон Котяков сообщил, что для женщин, получивших звание «Мать-героиня», планируется внедрение ежемесячных выплат, которые будут равны пособиям для Героев труда.