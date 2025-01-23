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23 января, 14:21

В Нижнем Новгороде состоится премия «Страну меняют люди»

В Нижнем Новгороде в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» пройдёт премия «Страну меняют люди». Об этом проинформировала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

«В этом году мы проведём эту премию, которая получила название «Страну меняют люди», она состоится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Премия соберёт несколько тысяч лидеров со всей страны, реализующих проекты со значимыми для страны результатами»,объявила она.

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Напомним, заседание наблюдательного совета АСИ по видеосвязи проводит президент России Владимир Путин. Основной повесткой сегодняшней встречи выбрана обновлённая стратегия деятельности агентства до 2030 года. Предыдущее совещание проводилось в мае 2024 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Igor Kozhin

Юрий Лысенко
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