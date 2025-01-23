В Нижнем Новгороде состоится премия «Страну меняют люди»

В Нижнем Новгороде в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» пройдёт премия «Страну меняют люди». Об этом проинформировала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

«В этом году мы проведём эту премию, которая получила название «Страну меняют люди», она состоится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Премия соберёт несколько тысяч лидеров со всей страны, реализующих проекты со значимыми для страны результатами», — объявила она.