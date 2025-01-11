Мишустин вручил премии правительства пяти журналистам «АиФ» за освещение СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с журналистами ИД «Аргументы и Факты». Фото © government.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ за 2024 год журналистам, которые освещали СВО. В числе награждённых оказались пять работников издательского дома «Аргументы и Факты», которые создали военно-информационный центр с месячной аудиторией 54 млн читателей.
«Ваши материалы — это живая хроника текущих событий, важная часть современной истории», — процитировали Мишустина на сайте aif.ru.
Главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников поблагодарил премьер-министра РФ за награду, отметив, что в 2022 году «Аргументы и Факты» были самой мирной редакцией из всех, которые он видел за 40 лет работы в журналистике.
«Сегодня, перефразируя, я могу сказать, что у России точно есть два союзника — аргументы и факты», — заявил он.
Среди других лауреатов премии правительства оказались журналисты RT за высмеивающие киевские власти и командование ролики. Их активно постят не только российские паблики, но и украинские чаты. Также награду присудили работникам НТВ, Первого канала, ВГТРК, «Комсомольской правды» и целого ряда региональных СМИ. Отдельно Мишустин отметил заслуги главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, которая погибла в ноябре 2024 года во время атаки БПЛА в Курской области. В ООН тогда осудили действия ВСУ, назвав произошедшее серьёзным нарушением международных норм. Путин посмертно наградил Юлию Кузнецову орденом Мужества.