Мишустин вручил премии правительства пяти журналистам «АиФ» за освещение СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ за 2024 год журналистам, которые освещали СВО. В числе награждённых оказались пять работников издательского дома «Аргументы и Факты», которые создали военно-информационный центр с месячной аудиторией 54 млн читателей.

«Ваши материалы — это живая хроника текущих событий, важная часть современной истории», — процитировали Мишустина на сайте aif.ru.

Главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников поблагодарил премьер-министра РФ за награду, отметив, что в 2022 году «Аргументы и Факты» были самой мирной редакцией из всех, которые он видел за 40 лет работы в журналистике.