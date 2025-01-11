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11 января, 12:28

Мишустин вручил премии правительства пяти журналистам «АиФ» за освещение СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с журналистами ИД «Аргументы и Факты». Фото © government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с журналистами ИД «Аргументы и Факты». Фото © government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ за 2024 год журналистам, которые освещали СВО. В числе награждённых оказались пять работников издательского дома «Аргументы и Факты», которые создали военно-информационный центр с месячной аудиторией 54 млн читателей.

«Ваши материалы — это живая хроника текущих событий, важная часть современной истории», — процитировали Мишустина на сайте aif.ru.

Главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников поблагодарил премьер-министра РФ за награду, отметив, что в 2022 году «Аргументы и Факты» были самой мирной редакцией из всех, которые он видел за 40 лет работы в журналистике.

«Сегодня, перефразируя, я могу сказать, что у России точно есть два союзника — аргументы и факты», — заявил он.

Объявлен победитель премии «Взгляд сквозь сердце», учреждённой в честь погибшего на СВО журналиста
Объявлен победитель премии «Взгляд сквозь сердце», учреждённой в честь погибшего на СВО журналиста

Среди других лауреатов премии правительства оказались журналисты RT за высмеивающие киевские власти и командование ролики. Их активно постят не только российские паблики, но и украинские чаты. Также награду присудили работникам НТВ, Первого канала, ВГТРК, «Комсомольской правды» и целого ряда региональных СМИ. Отдельно Мишустин отметил заслуги главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, которая погибла в ноябре 2024 года во время атаки БПЛА в Курской области. В ООН тогда осудили действия ВСУ, назвав произошедшее серьёзным нарушением международных норм. Путин посмертно наградил Юлию Кузнецову орденом Мужества.

Алёна Зиновьева
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