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Регион
23 января, 12:58

Европарламент требует наказать российские СМИ за правду о Донбассе и СВО

Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против СМИ России

Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за ужесточение санкционной политики в отношении российских СМИ, которые освещают и поддерживают спецоперацию. Ход голосования за принятие соответствующей резолюции транслировался на сайте парламента.

«Призываем ЕС расширить санкции против российских СМИ, проводящих кампании по дезинформации и манипулированию информацией, поддерживающих и оправдывающих агрессию против Украины», — отмечается в документе.

По мнению евродепутатов, ЕС должен запретить России оправдывать проведение спецоперации и непримиримо относиться к любым аргументам от Москвы. В частности проводниками позиции РФ являются отдельные СМИ, поэтому задача Евросоюза лишить их возможности распространять свои материалы на Западе. Особенно важно следить за информацией в соцсетях, где российские источники продвигают свои мнения, отметили депутаты. В поддержку резолюции проголосовал 480 участников заседания, против — 58, а 48 человек воздержались.

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Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о блокировке российских телеграм-каналов в странах Евросоюза. Он отметил, что граждане РФ пользуются большей свободой, чем европейцы. Основатель мессенджера пояснил, что в Европе телеграм-каналы блокируются в соответствии с законами о DSA/санкциях.

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Татьяна Миссуми
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