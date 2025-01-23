Европарламент требует наказать российские СМИ за правду о Донбассе и СВО

Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за ужесточение санкционной политики в отношении российских СМИ, которые освещают и поддерживают спецоперацию. Ход голосования за принятие соответствующей резолюции транслировался на сайте парламента.

«Призываем ЕС расширить санкции против российских СМИ, проводящих кампании по дезинформации и манипулированию информацией, поддерживающих и оправдывающих агрессию против Украины», — отмечается в документе.

По мнению евродепутатов, ЕС должен запретить России оправдывать проведение спецоперации и непримиримо относиться к любым аргументам от Москвы. В частности проводниками позиции РФ являются отдельные СМИ, поэтому задача Евросоюза лишить их возможности распространять свои материалы на Западе. Особенно важно следить за информацией в соцсетях, где российские источники продвигают свои мнения, отметили депутаты. В поддержку резолюции проголосовал 480 участников заседания, против — 58, а 48 человек воздержались.