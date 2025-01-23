Хроника выживания: Блокаду Ленинграда показали глазами врачей
В Военно-медицинском музее представили историю блокады Ленинграда глазами врачей
Дневник медсестры с рисунками и подробной хроникой выживания. Обложка © Кадр из видео / телеканал «Санкт-Петербург»
В Военно-медицинском музее в Северной столице открылась выставка «Медицина блокадного Ленинграда». В экспозиции представлено более 600 предметов, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Жители и гости города получили возможность в деталях рассмотреть хирургические инструменты военных лет, средства санитарной помощи и картины. Также можно увидеть дневник медсестры с рисунками и подробной хроникой выживания. Но главной ценностью этой выставки является медицинский автомобиль, который с 1941 по 1944 годы перевёз около 20 тысяч раненых и больных.
В воскресенье, 26 января, посетителей приглашают на реконструкцию, где покажут, как перевязывали раненых, выносили их из зданий и эвакуировали. Также гости музея смогут узнать, как проводились новогодние ёлки в осаждённом городе, как готовить хвойный ленинградский напиток, спасший миллионы людей от авитаминоза в голодные годы.
Ранее Life.ru писал о выставке во Франции, посвящённой победе советских солдат в Великой Отечественной войне. Посетителям в том числе показали фильм о блокадном Ленинграде. Это позволило французам понять масштабы трагедии в те времена.