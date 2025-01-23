Хроника выживания: Блокаду Ленинграда показали глазами врачей

В Военно-медицинском музее в Северной столице открылась выставка «Медицина блокадного Ленинграда». В экспозиции представлено более 600 предметов, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Жители и гости города получили возможность в деталях рассмотреть хирургические инструменты военных лет, средства санитарной помощи и картины. Также можно увидеть дневник медсестры с рисунками и подробной хроникой выживания. Но главной ценностью этой выставки является медицинский автомобиль, который с 1941 по 1944 годы перевёз около 20 тысяч раненых и больных.

В воскресенье, 26 января, посетителей приглашают на реконструкцию, где покажут, как перевязывали раненых, выносили их из зданий и эвакуировали. Также гости музея смогут узнать, как проводились новогодние ёлки в осаждённом городе, как готовить хвойный ленинградский напиток, спасший миллионы людей от авитаминоза в голодные годы.