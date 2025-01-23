ChatGPT перестал работать по всему миру
В работе ChatGPT был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи по всему миру жалуются, что не могут воспользоваться сервисом, так как он недоступен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.
Пик жалоб от пользователей пришёлся на 15:15 по Москве. Большинство пользователей жалуются, что сайт чата перестал открываться. Обращения оставляют пользователи сервиса не только из России, но и из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Узбекистана.
Ранее Life.ru рассказывал, что в работе мессенджера Telegram произошёл крупный сбой. Большинство жалоб поступали из Самарской области, Татарстана, Нижегородской области, Башкирии и Москвы.
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