ChatGPT перестал работать по всему миру

В работе ChatGPT был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи по всему миру жалуются, что не могут воспользоваться сервисом, так как он недоступен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.

Пик жалоб от пользователей пришёлся на 15:15 по Москве. Большинство пользователей жалуются, что сайт чата перестал открываться. Обращения оставляют пользователи сервиса не только из России, но и из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Узбекистана.