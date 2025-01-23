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23 января, 13:32

Трое парней подменили на муляжи товары с маркетплейса стоимостью 1,6 млн рублей

Подозреваемые в деле о мошенничестве с возвратом товаров на маркетплейсе. Обложка © МВД Медиа

Подозреваемые в деле о мошенничестве с возвратом товаров на маркетплейсе. Обложка © МВД Медиа

В Москве и Кургане полиция задержала троих молодых людей возрастом 20 лет и 21 год, которые похищали товары в пунктах выдачи маркетплейса при помощи мошеннической схемы, возвращая вместо оригинальной продукции муляжи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Трое парней подменили на муляжи товары с маркетплейса. Видео © МВД РФ

«Юноши заказали через онлайн-площадку этой торговой организации 24 дорогостоящих смартфона и один стайлер, доставку которых оформили в разные пункты выдачи. После получения товаров злоумышленники подменили их на копии, которые затем под видом отказа вернули маркетплейсу вместо оригинальных», — говорится в тексте.

Всего было украдено товаров на сумму в 1,6 миллиона рублей, похищенное подозреваемые сбыли с целью заработать. Обман вскрылся, когда сотрудники сортировочного центра в Москве открыли коробки и проверили содержимое. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленники отправлены в СИЗО.

Названа сумма, которую хакеры украли с банковских карт россиян через NFC
Названа сумма, которую хакеры украли с банковских карт россиян через NFC

Ранее сообщалось, что в Челябинске воры обнесли новый склад известного магазина свежих ягод, который в сезон также занимался продажей икры горбуши. Злоумышленники похитили 100 килограммов деликатеса. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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