«Соприкасалась со звёздами»: Раскрыта правда о романе Джареда Лето с русской красоткой
Продюсер Дворцов: У Джареда Лето с россиянкой Яной Величко пиар-роман
Джаред Лето и Яна Величко. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iam_xx_iam
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл правду о романе Джареда Лето с россиянкой Яной Величко. Он убеждён, что о серьёзных чувствах здесь не идёт даже речи.
«Это пиар-проект. Однозначно. Потому что идут взбросы постоянно, что с её стороны, что со стороны Джареда. Это делается для рекламных контрактов и выступлений. Очень частая практика», — отметил продюсер в беседе с порталом «Страсти».
Он добавил, что в кулуарах российского шоу-бизнеса ничего не говорят о новой возлюбленной Лето. Дворцов подчеркнул, что девочка из обычной семьи не интересна звёздам. Тем не менее, Яна всегда соприкасалась со знаменитостями, участвуя в массовках и в различных мероприятиях. На одном из таких девушка и познакомилась с голливудским актёром, отметил продюсер.
Ранее Life.ru писал, что Джаред Лето хочет приехать в Москву к своей русской возлюбленной. По некоторым данным, визит запланирован на апрель. Пара познакомилась ещё в 2023 году на Неделе моды в Париже. После их видели вместе на одном из концертов певца. Величко – певица, художница, светская львица и мама двоих детей.