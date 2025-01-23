«Соприкасалась со звёздами»: Раскрыта правда о романе Джареда Лето с русской красоткой

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл правду о романе Джареда Лето с россиянкой Яной Величко. Он убеждён, что о серьёзных чувствах здесь не идёт даже речи.

«Это пиар-проект. Однозначно. Потому что идут взбросы постоянно, что с её стороны, что со стороны Джареда. Это делается для рекламных контрактов и выступлений. Очень частая практика», — отметил продюсер в беседе с порталом «Страсти».

Он добавил, что в кулуарах российского шоу-бизнеса ничего не говорят о новой возлюбленной Лето. Дворцов подчеркнул, что девочка из обычной семьи не интересна звёздам. Тем не менее, Яна всегда соприкасалась со знаменитостями, участвуя в массовках и в различных мероприятиях. На одном из таких девушка и познакомилась с голливудским актёром, отметил продюсер.