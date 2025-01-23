РОП и РАПН поддержали идею социальной архитектуры в создании будущего России

Российское общество политологов (РОП) и Российская ассоциация политической науки (РАПН) выразили активную поддержку идее применения социальной структуры в создании будущего страны, а также проведения одноимённого конкурса и развития сообщества социальных архитекторов в общем и целом. Об этом говорится в совместном заявлении главы РОП Андрея Шутова и президента РАПН Оксаны Гаман-Голутвиной.

«Готовы всемерно способствовать реализации созидательного потенциала идеи социальной архитектуры с опорой на организационные, экспертные, исследовательские возможности и человеческий капитал российского политологического сообщества», — гласит заявление.

Сама концепция социальной архитектуры заслуживает активной поддержки, подчеркнула Гаман-Голутвина. Под этим термином подразумевается деятельное и творческое созидание лучшего будущего. Сфера применения соцархитектуры весьма обширна и даёт возможность претворять в жизнь интересы множества социальных сообществ одновременно. В современных реалиях архитекторам необходима фундаментальная подготовка, умение мыслить стратегически и переводить масштабные государственные и общественные задачи в плоскость практических решений. Для этих целей планируется использовать потенциал социогуманитарных наук и научно-исследовательских проектов в общественных науках, подытожила глава РАПН.