РОП и РАПН поддержали идею социальной архитектуры в создании будущего России
Российское общество политологов (РОП) и Российская ассоциация политической науки (РАПН) выразили активную поддержку идее применения социальной структуры в создании будущего страны, а также проведения одноимённого конкурса и развития сообщества социальных архитекторов в общем и целом. Об этом говорится в совместном заявлении главы РОП Андрея Шутова и президента РАПН Оксаны Гаман-Голутвиной.
«Готовы всемерно способствовать реализации созидательного потенциала идеи социальной архитектуры с опорой на организационные, экспертные, исследовательские возможности и человеческий капитал российского политологического сообщества», — гласит заявление.
Сама концепция социальной архитектуры заслуживает активной поддержки, подчеркнула Гаман-Голутвина. Под этим термином подразумевается деятельное и творческое созидание лучшего будущего. Сфера применения соцархитектуры весьма обширна и даёт возможность претворять в жизнь интересы множества социальных сообществ одновременно. В современных реалиях архитекторам необходима фундаментальная подготовка, умение мыслить стратегически и переводить масштабные государственные и общественные задачи в плоскость практических решений. Для этих целей планируется использовать потенциал социогуманитарных наук и научно-исследовательских проектов в общественных науках, подытожила глава РАПН.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в России 15 января начался приём заявок на «Конкурс социальных архитекторов». Только за первые сутки на участие записались более 900 человек, что продемонстрировало востребованность проекта. Заявки будут принимать до 11 февраля 2025 года.