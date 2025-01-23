Президент Польши помечтал о Путине, «умоляющем Украину о переговорах»

Польский президент Анджей Дуда призвал своих союзников изменить обстановку вокруг Украины так, чтобы Россия сама начала просить Запад о переговорах. Об этом сообщает RMF24.

Выступая на полях форума в Давосе, Дуда отметил, что не каждое мирное решение конфликта соответствует интересам Польши, Евросоюза и самой Украины. Он считает важным разработать план, который сможет гарантировать мир и обеспечить суверенитет.

«Я не собираюсь умолять Владимира Путина сесть за стол переговоров. Я хочу, чтобы Владимир Путин просил нас, просил Украину и наших союзников о переговорах для обсуждения завершения этой войны», — указал политик.