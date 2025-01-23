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Регион
23 января, 13:41

Президент Польши помечтал о Путине, «умоляющем Украину о переговорах»

Президент Польши Дуда призвал добиться, чтобы РФ умоляла Украину о переговорах

Фото © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Фото © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Польский президент Анджей Дуда призвал своих союзников изменить обстановку вокруг Украины так, чтобы Россия сама начала просить Запад о переговорах. Об этом сообщает RMF24.

Выступая на полях форума в Давосе, Дуда отметил, что не каждое мирное решение конфликта соответствует интересам Польши, Евросоюза и самой Украины. Он считает важным разработать план, который сможет гарантировать мир и обеспечить суверенитет.

«Я не собираюсь умолять Владимира Путина сесть за стол переговоров. Я хочу, чтобы Владимир Путин просил нас, просил Украину и наших союзников о переговорах для обсуждения завершения этой войны», — указал политик.

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Ранее президент США Дональд Трамп, вступивший в должность всего день назад, призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине. В случае, если Россия не пойдёт на мировую, он пригрозил ввести высокие налоги, тарифы и санкции «на всё, что Россия продаёт в Соединенные Штаты и другие страны».

Алексей Берковиц
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