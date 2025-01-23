Россия призвала президента США Дональда Трампа исправить все ошибки по Украине, которые до этого натворил экс-глава Белого дома Джо Байден. С такой просьбой на брифинге выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, сам Трамп и его администрация уже заявляли, что нашли «тяжелейшие» ошибки, которые касаются конфликта в Киеве. Большую часть действий со стороны бывшего американского лидера в России квалифицировали «как преступления», заметила она.

«Эти ошибки совершались им в национальном качестве. А что делают с ошибками, которые были совершены от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова.