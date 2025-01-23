Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 14:32

МИД РФ призвал Трампа исправить «тяжелейшие» ошибки Байдена по Украине

Захарова: Россия призывает Трампа исправить ошибки Байдена по Украине

Россия призвала президента США Дональда Трампа исправить все ошибки по Украине, которые до этого натворил экс-глава Белого дома Джо Байден. С такой просьбой на брифинге выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, сам Трамп и его администрация уже заявляли, что нашли «тяжелейшие» ошибки, которые касаются конфликта в Киеве. Большую часть действий со стороны бывшего американского лидера в России квалифицировали «как преступления», заметила она.

«Эти ошибки совершались им в национальном качестве. А что делают с ошибками, которые были совершены от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова.

Трамп обвинил Байдена в том, что нынешняя Америка ломится от 21 млн мигрантов
Трамп обвинил Байдена в том, что нынешняя Америка ломится от 21 млн мигрантов

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Байдена рядом были самые неподходящие советники в вопросе Украины. Киевский конфликт мог бы и не начаться, но только бывший президент получил очень плохой совет. Кроме того, Байдену не раз давали неверные рекомендации по Израилю и по выводу войск из Афганистана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar