МИД РФ призвал Трампа исправить «тяжелейшие» ошибки Байдена по Украине
Захарова: Россия призывает Трампа исправить ошибки Байдена по Украине
Россия призвала президента США Дональда Трампа исправить все ошибки по Украине, которые до этого натворил экс-глава Белого дома Джо Байден. С такой просьбой на брифинге выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
По словам дипломата, сам Трамп и его администрация уже заявляли, что нашли «тяжелейшие» ошибки, которые касаются конфликта в Киеве. Большую часть действий со стороны бывшего американского лидера в России квалифицировали «как преступления», заметила она.
«Эти ошибки совершались им в национальном качестве. А что делают с ошибками, которые были совершены от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова.
Ранее Дональд Трамп заявил, что у Байдена рядом были самые неподходящие советники в вопросе Украины. Киевский конфликт мог бы и не начаться, но только бывший президент получил очень плохой совет. Кроме того, Байдену не раз давали неверные рекомендации по Израилю и по выводу войск из Афганистана.
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