«Пчёлы-шпионы‎» с датчиками выдали тайны ульев

В США учёные досконально изучили жизнь пчёл внутри улья, прикрепив к их спинам небольшие QR-коды, что позволило следить за ними постоянно и анализировать их перемещения. Об исследовании сообщает журнал HardwareX, ссылаясь на исследователей из Университета Пенсильвании.

«Этот проект позволяет учёным наблюдать за пчёлами с точностью, недоступной человеческому глазу», — пояснила автор эксперимента Маргарита Лопес-Урибе.

Для опытов были выбраны 32 тысячи пчёл, которым поставили на спины маленькие считывающие устройства. Система обошлась учёным в 1500 долларов за работу с шестью ульями. Отслеживалась жизнь насекомых в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания. Как удалось выяснить, чаще всего пчёлы покидают улей на период от одной до четырёх минут, лишь менее трети из них задерживались вне дома на пару часов. Возможно, эти пчёлы выполняли функции по вылетам в поисках пищи на дальних участках, полагают специалисты.

Также удалось опровергнуть тот факт, что пчёлы живут всего лишь 1 месяц. Оказалось, что они спокойно летают на протяжении шести недель. Сейчас исследователи пытаются понять радиус полётов насекомых. Вся полученная информация, по мнению авторов эксперимента, поможет пчеловодам в развитии пасек.