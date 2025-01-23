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23 января, 15:52

«17 лет не говорит»: Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного отца

Волочкова рассказала, что её отец находится в тяжёлом состоянии после инсульта

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новостями о тяжёлой ситуации с отцом, который почти два десятка лет назад перенёс инсульт. Несмотря на непростые отношения с родными, артистка отметила, что перед наступлением Нового года они смогли наладить связь и стать ближе друг к другу.

«Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта... В 60 лет его накрыло», — поделилась балерина в беседе с сайтом MK.RU.

Она отметила, что отношения с мамой значительно улучшились, несмотря на то что ранее у них были непростые времена. По словам балерины, перед Новым годом она предложила маме оставить все обиды в прошлом. Звезда посетила Санкт-Петербург и побывала в храме. Также она отметила, что у неё были трудные моменты в общении с дочерью, но им удалось разрешить возникшие конфликты.

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А недавно Волочкова рассказала, что богатые люди тоже могут пребывать в «бездне духовной». По её мнению, успешным мужчинам зачастую сложно встретить женщину, которая будет ценить их внутренний мир, а не только финансовое положение. Она подчеркнула, что даже состоятельные люди нуждаются в искреннем внимании и заботе.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/volochkova_art

Александра Мышляева
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