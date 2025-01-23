«17 лет не говорит»: Волочкова рассказала о состоянии тяжелобольного отца

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новостями о тяжёлой ситуации с отцом, который почти два десятка лет назад перенёс инсульт. Несмотря на непростые отношения с родными, артистка отметила, что перед наступлением Нового года они смогли наладить связь и стать ближе друг к другу.

«Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта... В 60 лет его накрыло», — поделилась балерина в беседе с сайтом MK.RU.

Она отметила, что отношения с мамой значительно улучшились, несмотря на то что ранее у них были непростые времена. По словам балерины, перед Новым годом она предложила маме оставить все обиды в прошлом. Звезда посетила Санкт-Петербург и побывала в храме. Также она отметила, что у неё были трудные моменты в общении с дочерью, но им удалось разрешить возникшие конфликты.