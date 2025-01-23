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Регион
23 января, 16:02

Кобахидзе поддержал заявление Фицо о готовящихся переворотах в Грузии и Словакии

Кобахидзе: Перевороты в Грузии и Словакии координируются одной рукой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявления своего словацкого коллеги Роберта Фицо о предполагаемом государственном перевороте в Словакии. Он подчеркнул, что процессы в обеих странах находятся в тесной взаимосвязи, которые контролирует «одна рука». Политик также отметил, что неоднократно ссылался на видеообращение Фицо, в котором тот обсуждает текущие события в Словакии, включая распространение так называемого либерального фашизма.

«То, что он описывает в своём 10-минутном видеообращении, является абсолютно идентичным тому, что происходит в Грузии», — заявил Кобахидзе.

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Напомним, Фицо заявил, что в Словакии действует группа иностранных специалистов, которые принимали участие в протестах в Грузии и на Майдане. Их намерение заключается в свержении действующего правительства. Он также подчеркнул, что во время антиправительственных демонстраций могут возникнуть попытки захвата или вторжения в правительственные здания, чтобы нарушить функционирование государственных учреждений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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