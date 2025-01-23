Кобахидзе поддержал заявление Фицо о готовящихся переворотах в Грузии и Словакии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявления своего словацкого коллеги Роберта Фицо о предполагаемом государственном перевороте в Словакии. Он подчеркнул, что процессы в обеих странах находятся в тесной взаимосвязи, которые контролирует «одна рука». Политик также отметил, что неоднократно ссылался на видеообращение Фицо, в котором тот обсуждает текущие события в Словакии, включая распространение так называемого либерального фашизма.

«То, что он описывает в своём 10-минутном видеообращении, является абсолютно идентичным тому, что происходит в Грузии», — заявил Кобахидзе.