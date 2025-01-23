Существовавшую две сотни лет деревню стёрли с карты России
В Пермском крае власти ликвидировали старинную, но заброшенную деревню Жгарёво
В Пермском крае власти приняли решение убрать с карты заброшенную деревню Жгарёво в Юсьвинском округе, потому что в ней давно никто не проживает и нет перспектив её восстановления. Об этом сообщает Ura.ru.
«Прошу поддержать законопроект во втором чтении», — сказал депутат Владимир Мальчиков во время заседания заксобрания по данному вопросу.
Деревня известна с 1795 года, она расположена на левом берегу реки Юсьва. Долгое время она была обжитой и посещаемой, жизнь начала там угасать в конце прошлого века. Сейчас там никто не живёт, совсем не осталось жилых построек, многие из них попросту сгнили и обветшали. Нет в деревне коммуникаций, водоснабжения и дорог. До ближайшего посёлка Сыскино около трёх километров, до Юсьвы — 17 километров.
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