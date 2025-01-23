Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 19:19

Дина Аверина выложила фото совместного отдыха с Соловьёвым и показала любопытную деталь

Дина Аверина призналась, что состоит в отношениях с фигуристом Соловьёвым

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв. Обложка © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв. Обложка © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98

Художественная гимнастка Дина Аверина поделилась со своими подписчиками в соцсетях фотографиями с совместного отдыха в Эмиратах. Избранником спортсменки стал фигурист Дмитрий Соловьёв.

Аверина и Соловьёв в Эмиратах. Фото © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98

Аверина и Соловьёв в Эмиратах. Фото © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98

Соловьёв старше Авериной на девять лет. Раньше пара никак не афишировала свои отношения, однако познакомились они на съёмках шоу Первого канала «Ледниковый период». Любопытная затравка состоит в том, что на некоторых снимках заметно наличие кольца на правильном пальце. Если присмотреться, то вы увидите.

Кольца на безымянных пальцах. Фото © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98

Кольца на безымянных пальцах. Фото © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии спортсменка.

«Минус 20 лет»: Дима Билан кардинально преобразился, полностью сбрив бороду
«Минус 20 лет»: Дима Билан кардинально преобразился, полностью сбрив бороду

Ранее Life.ru рассказывал, что принимавший участие в съёмках многих достойных картин актёр Роберт Паттинсон тайно женился на актрисе Сьюки Уотерхаус, с которой они вместе воспитывают ребёнка. До этого «Эдвард из Сумерек» женат не был.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дина Аверина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar