Дина Аверина выложила фото совместного отдыха с Соловьёвым и показала любопытную деталь
Дина Аверина призналась, что состоит в отношениях с фигуристом Соловьёвым
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв. Обложка © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98
Художественная гимнастка Дина Аверина поделилась со своими подписчиками в соцсетях фотографиями с совместного отдыха в Эмиратах. Избранником спортсменки стал фигурист Дмитрий Соловьёв.
Аверина и Соловьёв в Эмиратах. Фото © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98
Соловьёв старше Авериной на девять лет. Раньше пара никак не афишировала свои отношения, однако познакомились они на съёмках шоу Первого канала «Ледниковый период». Любопытная затравка состоит в том, что на некоторых снимках заметно наличие кольца на правильном пальце. Если присмотреться, то вы увидите.
Кольца на безымянных пальцах. Фото © Insagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dinaverina98
«Прекрасное начало года», — подписала фотографии спортсменка.
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