Дина Аверина выложила фото совместного отдыха с Соловьёвым и показала любопытную деталь

Соловьёв старше Авериной на девять лет. Раньше пара никак не афишировала свои отношения, однако познакомились они на съёмках шоу Первого канала «Ледниковый период». Любопытная затравка состоит в том, что на некоторых снимках заметно наличие кольца на правильном пальце. Если присмотреться, то вы увидите.