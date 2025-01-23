Путин поручил провести ревизию танкерного флота

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести проверку состояния танкерного флота страны. Задание было озвучено на встрече с членами правительства.

«Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — поручил он.

Глава государства отметил, что работа является комплексной и охватывает деятельность нескольких ведомств. Он добавил, что заместителю председателя правительства будет легче справиться с этой задачей. Президент также попросил организовать всё и предоставить отдельные отчёты по каждой из упомянутых позиций.

Кроме того, Путин дал указание Савельеву провести проверку нормативных актов, регулирующих морские и речные перевозки нефтепродуктов.