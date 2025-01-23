Путин поручил провести ревизию танкерного флота
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести проверку состояния танкерного флота страны. Задание было озвучено на встрече с членами правительства.
«Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — поручил он.
Глава государства отметил, что работа является комплексной и охватывает деятельность нескольких ведомств. Он добавил, что заместителю председателя правительства будет легче справиться с этой задачей. Президент также попросил организовать всё и предоставить отдельные отчёты по каждой из упомянутых позиций.
Кроме того, Путин дал указание Савельеву провести проверку нормативных актов, регулирующих морские и речные перевозки нефтепродуктов.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин встретился с правительством для обсуждения итогов работы комиссии по устранению последствий крушения танкеров в Чёрном море. Он передал слово вице-премьеру Савельеву для доклада о ситуации и предложил высказаться главам МЧС, Минприроды и Минтранса.
Life.ru