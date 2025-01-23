Депутат Останина призвала наказать родителей-цыган за свадьбу 8-летнего сына

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подняла вопрос о воспитании детей в цыганских общинах. В интервью «Ленте.ру» она прокомментировала недавнюю свадьбу детей восьми и тринадцати лет в Астрахани.

Останина отметила, что, организовав мероприятие в ресторане, без росписи в ЗАГСе, закон формально не был нарушен, однако эта национальная традиция, при которой создаются семьи из малолетних детей, лишает их детства и возможности получить образование. Взрослея, эти дети становятся гражданами Российской Федерации и должны жить по законам страны.

Она задала вопросы о том, почему в этом случае возникают проблемы и где уполномоченный по правам ребенка, который должен был бы немедленно отреагировать на эту ситуацию. Останина также отметила, что осуждая Ирак за закон, позволяющий выдавать замуж девушек в девять лет, мы не замечаем, что подобное происходит и в России.

«Мы соберёмся в понедельник у себя в комитете. Мы будем это обсуждать. Детей мы должны защищать. Какая разница, дети какой национальности испытывают сейчас, как мне кажется, проблемы с отсутствием внимания со стороны государства и надлежащей защиты тоже со стороны государства. Отреагируем», — пообещала парламентарий.