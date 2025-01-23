Глава Минприроды Козлов: После разлива мазута нужно восстановить 280 га пляжей

Глава Минприроды России Александр Козлов на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что для восстановления пляжей, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе, необходимо восстановить 280 гектаров территории и завезти около 840 тысяч кубометров нового песка.

Учитывая уже очищенные участки, была произведена оценка необходимых для восстановления площадей. Козлов отметил, что объём чистого песка будет значительным, так как планируется создать покрытие толщиной 20 сантиметров, что в четыре раза больше вывезенного ранее песка. Он добавил, что такая мера обусловлена стремлением правительства улучшить состояние пляжей и сделать их ещё краше, чем было до происшествия.