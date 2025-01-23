Журналистка из КФУ писала жуткие «разоблачения» про СВО для СМИ-иноагентов. Они оказались троллингом

Студентка филфака Казанского университета Джамиля Садриева продавала оппозиционным СМИ фейки, не имея никаких подтверждающих сведений и доказательств. Однако либеральные журналисты публиковали её статьи, не проверяя информацию. Большинство ложных историй касались военнослужащих ВС РФ и спецоперации. Mash Iptash пообщался с девушкой.

Девушка рассказала, как троллила либеральные СМИ. Видео © Telegram / Mash Iptash

«Это запланированный долгий троллинг с моей стороны. Всё, как я хотела, так и вышло. <...> Скидывала им текст, всё, как обычно. Никакого фактчекинга с их стороны не было», — призналась студентка.

Она писала статьи под псевдонимом Асия Несоевая. Ей удалось продать оппозиционным журналистам 33 фейковых историй о том, как бойцов ВС РФ расстреливают за нежелание воевать, что семьи военных не получают никаких выплат и как российские деревни опустели без мужчин, угнанных силой на СВО. За каждый текст Садриева просила от 10 тысяч рублей.

По её словам, целью пранка было дискредитировать работу либеральных СМИ, которые публикуют похожие истории, не имея доказательств, с целью демонизировать Россию. Девушка быстро поняла, что оппозиционеров мало интересует правда, зато они «питаются» всем, что может очернить страну. Сейчас Садриева опасается за свою безопасность, так как её личные данные уже раскрыты.