Главу саратовской ИК задержали за вымогательство денег у родственников арестантов
СК РФ: Начальника ИК в Саратовской области задержали за превышение полномочий
В Саратовской области задержали руководителя одной из местных исправительных колоний. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, сообщили в пресс-службе областного СК РФ.
«В отношении начальника одной из исправительных колоний регионального УФСИН возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). <…> Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сказано в публикации.
Задержанного обвиняют в том, что с марта по декабрь 2024 года он на регулярной основе требовал от заключённых оплачивать ремонт здания ИК. Использоваться для этого должны были деньги родственников арестантов.
Ранее Life.ru рассказывал, как в одном из аэропортов столицы был задержан сотрудник московского банка, укравший 180 миллионов рублей. Преступник использовал своё служебное положение, чтобы забрать принадлежащие клиенту деньги из банковской ячейки.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy