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Регион
23 января, 16:28

Главу саратовской ИК задержали за вымогательство денег у родственников арестантов

СК РФ: Начальника ИК в Саратовской области задержали за превышение полномочий

В Саратовской области задержали руководителя одной из местных исправительных колоний. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, сообщили в пресс-службе областного СК РФ.

«В отношении начальника одной из исправительных колоний регионального УФСИН возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). <…> Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сказано в публикации.

Задержанного обвиняют в том, что с марта по декабрь 2024 года он на регулярной основе требовал от заключённых оплачивать ремонт здания ИК. Использоваться для этого должны были деньги родственников арестантов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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