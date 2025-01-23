Инфекционист объяснила, как в зефире оказались опасные бактерии, вызывающие отравление

Опасные для здоровья человека бактерии могут попасть в зефир в нескольких случаях: если не соблюдается гигиена или нарушаются технологии производства, а также из-за проблем с упаковкой или при неправильной транспортировке. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог, врач-инфекционист Марият Мухина.

Она объяснила, что микроорганизмы, такие как мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные, могут попадать в продукты питания, включая зефир, по различным причинам. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактерии — это группы микроорганизмов, которые могут расти в условиях умеренной температуры как в присутствии кислорода, так и без него. Эти бактерии обычно живут в температурном диапазоне от 20 до 45 градусов Цельсия и нуждаются в кислороде для метаболизма. Факультативно- анаэробные бактерии могут расти как в условиях наличия, так и при отсутствии кислорода. Эти виды способны адаптироваться к различным условиям окружающей среды, используя кислород, если он доступен, или переключаясь на анаэробные пути метаболизма, когда кислорода нет. Эти микроорганизмы могут быть опасными для здоровья, особенно в контексте испорченных продуктов питания, таких как зефир.

Во-первых, недостаточная гигиена на этапе производства является одной из основных причин. Если оборудование, использующееся для приготовления и упаковки зефира, не проходит своевременную и тщательную санитарную обработку, микроорганизмы могут легко размножиться. Во-вторых, нарушения в технологии производства, такие как неправильное хранение ингредиентов, могут способствовать появлению бактерий. Например, использование несвежих или загрязнённых компонентов может привести к прокормлению микроорганизмов. Также важно учитывать условия хранения готового продукта: если зефир не хранится при должной температуре, он может стать благоприятной средой для размножения бактерий. Врач-диетолог, врач-инфекционист Марият Мухина

Третьим фактором могут быть несоответствия в упаковке. Если её герметичность нарушена, это может привести к попаданию воздуха и микроорганизмов извне. Кроме того, неправильная транспортировка зефира (например, в условиях повышенной температуры или влаги) может также увеличить риск разрастания нежелательных микроорганизмов, добавила наша собеседница.

«Четвёртый путь инфицирования — это транспортировка: загрязнение могло произойти из-за несовершенств логистики, несоблюдения температурного режима или непреднамеренного разогрева продукции. И также нельзя исключать сами продуктовые сети, которые недолжным образом перемешали товар на полках. Важно, чтобы производители строго следили за соблюдением санитарных норм и правил, чтобы минимизировать риск таких заражений и защитить здоровье потребителей, особенно уязвимых категорий: детей, пожилых людей и беременных женщин», — подытожила Мухина.