«Лянеж» и «Белёвский зефир» не прошли проверку Роскачества

Производители зефира под марками «Белевский зефир» и «Лянеж» нарушили нормы безопасности в процессе производства. По информации «Известий», в указанной продукции Роскачество выявило превышения микробиологических показателей.

В результате лабораторных исследований в зефире этих брендов было обнаружено незначительное превышение по показателю общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Однако в зефире не нашли бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени. Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Тульской области направил предостережение производителям — ООО «Кондитерская фабрика «Нева» (бренд «Лянеж») и ООО «Белевская пастила» (бренд «Белевский зефир»).