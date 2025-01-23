«Лянеж» и «Белёвский зефир» не прошли проверку Роскачества
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Производители зефира под марками «Белевский зефир» и «Лянеж» нарушили нормы безопасности в процессе производства. По информации «Известий», в указанной продукции Роскачество выявило превышения микробиологических показателей.
В результате лабораторных исследований в зефире этих брендов было обнаружено незначительное превышение по показателю общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Однако в зефире не нашли бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени. Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Тульской области направил предостережение производителям — ООО «Кондитерская фабрика «Нева» (бренд «Лянеж») и ООО «Белевская пастила» (бренд «Белевский зефир»).
После выявленных нарушений производитель «Белевского зефира» разработал план по улучшению санитарного режима и заявил, что нарушения устранены. Однако сеть магазинов «Глобус» начала внутреннее расследование и приостановила продажу зефира этого бренда.
Проверки производителей зефира были инициированы после сообщений в социальных сетях о десятках случаев отравления продуктом «Жизель» в октябре 2024 года. Тем не менее, Роскачество опровергло информацию о вредности данного зефира, отметив, что признаки отравления могли быть вызваны употреблением мальтита, используемого вместо сахара, который при избыточном потреблении может вызывать слабительный эффект. Позже покупатели начали массово жаловаться на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Данную продукцию уже изъяли из магазинов. При этом производитель зефира пригрозил судом авторам новости об отравлении.