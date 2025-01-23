Врач рассказала о смертельных последствиях высокого уровня холестерина

Повышенный уровень «плохого» холестерина в крови может стать причиной появления тромбов и уплотнения артерий, что приводит к инфаркту или инсульту. Об этом заявила врач-терапевт Анастасия Агаева.

«Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда, к головному мозгу — инсульт», — пояснила она в интервью URA.ru.

Чтобы узнать свой уровень холестерина, врач посоветовала сдать анализ крови на липиды. Повышенный холестерин, по её словам, может быть связан с сидячим образом жизни, диабетом, приёмом некоторых препаратов, наследственностью, употреблением большого количества жирной еды и алкоголя.

Чтобы свести к минимуму все риски, необходимо отказаться от вредных привычек, заниматься спортом не менее 30 минут в день, контролировать давление и сахар в крови. Также следует есть побольше фруктов и овощей, нежирных мяса или рыбы, растительных масел (оливковое, кукурузное, подсолнечное и пр.).