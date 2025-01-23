Врач рассказала о смертельных последствиях высокого уровня холестерина
Врач Агаева: «Плохой» холестерин повышает риск инфаркта или инсульта
Повышенный уровень «плохого» холестерина в крови может стать причиной появления тромбов и уплотнения артерий, что приводит к инфаркту или инсульту. Об этом заявила врач-терапевт Анастасия Агаева.
«Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда, к головному мозгу — инсульт», — пояснила она в интервью URA.ru.
Чтобы узнать свой уровень холестерина, врач посоветовала сдать анализ крови на липиды. Повышенный холестерин, по её словам, может быть связан с сидячим образом жизни, диабетом, приёмом некоторых препаратов, наследственностью, употреблением большого количества жирной еды и алкоголя.
Чтобы свести к минимуму все риски, необходимо отказаться от вредных привычек, заниматься спортом не менее 30 минут в день, контролировать давление и сахар в крови. Также следует есть побольше фруктов и овощей, нежирных мяса или рыбы, растительных масел (оливковое, кукурузное, подсолнечное и пр.).
Как ранее писал Life.ru, уровень «плохого» холестерина снижает творог. Этот молочный продукт содержит в себе вещество, которое помогает выводить из организма избыточное количество жиров, уменьшая их концентрацию в крови. При этом важно избегать трансжиров, которые содержатся, например, в маргарине и фастфуде.