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Регион
23 января, 16:36

В России увеличится размер маткапитала и пособия за рождение ребёнка

Котяков: Общий размер маткапитала повысится до 912 тысяч рублей с 1 февраля

Размер материнского капитала, который выделяется на второго ребёнка, при неиспользованном сертификате не первенца составит 912 тысяч рублей после индексации в феврале, что почти на 80 тысяч рублей больше, чем было годом ранее. Об этом объявил министр труда России Антон Котяков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», — сообщил он.

Кроме того, февральская индексация затронет и единовременные пособия, которые выдают при рождении ребёнка. После пересчёта они составят почти 27 тысяч рублей, добавил Котяков.

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Ранее в Минтруде сообщили, что пособие по родам и беременности для студенток и аспиранток могут поднять до уровня прожиточного минимума по региону. В некоторых случаях выплаты возрастут десятикратно. Законопроект планируют направить на рассмотрение в Госдумы в весеннюю сессию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vunishka

Юрий Лысенко
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