В России увеличится размер маткапитала и пособия за рождение ребёнка

Размер материнского капитала, который выделяется на второго ребёнка, при неиспользованном сертификате не первенца составит 912 тысяч рублей после индексации в феврале, что почти на 80 тысяч рублей больше, чем было годом ранее. Об этом объявил министр труда России Антон Котяков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», — сообщил он.

Кроме того, февральская индексация затронет и единовременные пособия, которые выдают при рождении ребёнка. После пересчёта они составят почти 27 тысяч рублей, добавил Котяков.