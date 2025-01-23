Трамп хочет выбить из Саудовской Аравии скидки на нефть

Америка будет стремиться убедить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, что также может служить средством давления на Россию в контексте конфликта с Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что снижение цен могло бы мгновенно привести к разрешению украинского столкновения.

«И я также намерен просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти», — сказал он перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

К слову, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия была готова увеличить объёмы добычи нефти в 2024 году, если цены на сырую нефть останутся на высоком уровне. Королевство уведомило об этом Соединённые Штаты. По сообщениям СМИ, этот шаг был призван обеспечить поддержку Конгресса США для достижения соглашения, в рамках которого Эр-Рияд официально признаёт Израиль и восстановит оборонное соглашение с американцами. Также уточнялось, что договор между сторонами может включать элементы сотрудничества в области ядерной энергетики.