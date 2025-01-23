Сырский: Украине нужна цензура в военное время

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в условиях конфликта. По его мнению, существует информация, которую не следует распространять. Он подчеркнул важность информирования населения о реальной ситуации, чтобы люди осознавали, что на фронте происходят потери.

«Я не хочу ввести диктатуру, как в Северной Корее. Мы не первые воюем, вводятся ограничения, это необходимость. Как можно расценивать информацию о том, как передвигаются бригады. Особенно сейчас, когда информационное пространство становится доступно всем», — заявил Сырский.