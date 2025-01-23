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«Орешник» (ракета)

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Регион
23 января, 18:02

Сырский: Украине нужна цензура в военное время

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в условиях конфликта. По его мнению, существует информация, которую не следует распространять. Он подчеркнул важность информирования населения о реальной ситуации, чтобы люди осознавали, что на фронте происходят потери.

«Я не хочу ввести диктатуру, как в Северной Корее. Мы не первые воюем, вводятся ограничения, это необходимость. Как можно расценивать информацию о том, как передвигаются бригады. Особенно сейчас, когда информационное пространство становится доступно всем», — заявил Сырский.

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Ранее Сырский отметил, что ВСУ не хватает бойцов, которых обеспечивает силовая мобилизация населения. Он подчеркнул, что такие меры принимаются только в крайних ситуациях. Сырский также добавил, что задача командования заключается в том, чтобы предотвратить попадание в пехоту неподходящих кадров.

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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Александра Мышляева
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