Сырский: Украине нужна цензура в военное время
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости цензуры в условиях конфликта. По его мнению, существует информация, которую не следует распространять. Он подчеркнул важность информирования населения о реальной ситуации, чтобы люди осознавали, что на фронте происходят потери.
«Я не хочу ввести диктатуру, как в Северной Корее. Мы не первые воюем, вводятся ограничения, это необходимость. Как можно расценивать информацию о том, как передвигаются бригады. Особенно сейчас, когда информационное пространство становится доступно всем», — заявил Сырский.
Ранее Сырский отметил, что ВСУ не хватает бойцов, которых обеспечивает силовая мобилизация населения. Он подчеркнул, что такие меры принимаются только в крайних ситуациях. Сырский также добавил, что задача командования заключается в том, чтобы предотвратить попадание в пехоту неподходящих кадров.
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