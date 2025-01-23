Не забываем про Аляску: В ГД призвали Трампа отказаться от ультиматумов в диалоге с Москвой
Депутат Толстой призвал США не ставить РФ ультиматумы и напомнил про Аляску
С Россией не следует общаться языком ультиматумов, может выйти себе дороже. Об этом на фоне сделанных американским президентом Дональдом Трампом заявлений о присоединении Гренландии и Канады в эфире передачи «Время вспомнить» сказал зампред Госдумы Пётр Толстой, напомнив об исторических обстоятельствах, после которых Аляска оказалась в составе США.
«Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем. Напомню, существует большое количество территорий южнее, западнее и севернее Бреста, веками счастливо живших в составе России», — отметил он.
Напомним, Дональд Трамп начал говорить о намерении присоединить Гренландию и Канаду к Штатам, чтобы усилить национальную безопасность страны, ещё до вступления в должность главы США. Политик также настаивает, что такие приобретения позволят Штатам пошатнуть прочные позиции Китая и России в Арктике.
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