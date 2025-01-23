Не забываем про Аляску: В ГД призвали Трампа отказаться от ультиматумов в диалоге с Москвой

С Россией не следует общаться языком ультиматумов, может выйти себе дороже. Об этом на фоне сделанных американским президентом Дональдом Трампом заявлений о присоединении Гренландии и Канады в эфире передачи «Время вспомнить» сказал зампред Госдумы Пётр Толстой, напомнив об исторических обстоятельствах, после которых Аляска оказалась в составе США.

«Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем. Напомню, существует большое количество территорий южнее, западнее и севернее Бреста, веками счастливо живших в составе России», — отметил он.