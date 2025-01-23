Маршал, Магомаев и Kiss: Звёзды поспорили, творчество каких артистов нужно добавить в школьную программу

Школьникам на уроках музыки стоило бы изучать творчество Олега Газманова, таких классиков хард-рока, как Kiss, Accept, Bon Jovi и Scorpions, а также отечественных исполнителей: Муслима Магомаева, Хиблу Герзмаву, Дмитрия Хворостовского и Ильдара Абдразакова. Таким мнением в беседе с Life.ru поделились российские знаменитости, отвечая на вопрос о том, каких видных музыкальных деятелей стоит включить в программу школьного образования в России.

Так, российская актриса Эвелина Блёданс считает, что дети в школе могли бы изучать творчество певца Олега Газманова. Его песни достойны, и он действительно олицетворяет собой настоящего русского человека: не стареет, подтянутый, сильный, спортивный, хороший отец, от него исходит мощная энергия добра и уверенности в завтрашнем дне, а это и есть патриотизм, настоящий патриотизм, уверена звезда. По её словам, те, кто смотрит на таких артистов, стремятся быть похожими на них. При этом к Shaman, песни которого действительно могут попасть в школьную программу, у неё куда более прохладное отношение.

Вот честно, мне не хочется подражать Шаману вообще ни в чём. Я не могу найти вообще ничего. Он такая кукла ненастоящая. Вот смотришь на него — вроде бы всё нормально: голос звонкий, пронизывающий до костей, напор. Но ведь не даром, наверное, Пугачёва когда-то выгнала его с какого-то песенного конкурса, потому что в нём жизни нет. В этом молодом мальчике жизни в два раза меньше, чем в человеке 70+, который прыгает, скачет, глаз горит. А Шаман всё как будто играет. Эвелина Блёданс Актриса

«Я не утвердила бы никогда Шамана в школьную программу, а Газманова бы с радостью. Мало того, если верить легенде, то я его сама и предложила, когда мне месяц назад звонили и говорили только про Шамана. Также у нас есть такой замечательный артист, как Александр Маршал. Даже одна фамилия его, его стать, его такая фундаментальность. У него есть ряд песен, которые, возможно, можно было бы и спеть в классе парням, и подражать такому человеку», — добавила Блёданс.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские школьники должны изучать не только отечественные произведения, но и приобщаться к зарубежной классике. В качестве подходящих примеров он назвал свои любимые группы, играющие в жанрах Hard Rock и Heavy Metal.

Я когда был маленький, мы тоже слушали песни патриотические, но душа тянулась у меня к хеви-металу. И поэтому Kiss, Scorpions, Bon Jovi, Accept. Поэтому, собственно, понимаете, детей не обманешь. Нужно приучать к замечательной музыке, но мой девиз — посмотришь вверх, посмотришь вниз, а всё равно нет круче Kiss. I was made for lovin’ you, baby. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Певец Прохор Шаляпин, в свою очередь, призывает не обязывать детей изучать построенное на коммерции творчество современных поп-исполнителей в конъюнктурно-патриотическом жанре, к которым в обществе сложилось достаточно неоднозначное отношение. Артист считает, что детям нужно прививать любовь к России — и на это способно изумительное творчество таких государственных музыкальных коллективов, как хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор, ансамбль танца имени Игоря Моисеева, ансамбль «Берёзка» или «золотых голосов России» — Муслима Магомаева, Дмитрия Хворостовского, Хиблу Герзмаву, Ильдара Абдразакова.

Важно прививать детям и обществу через экран и школьные программы истинный патриотизм и любовь к нашей Родине через потрясающие государственные коллективы, которые знает весь мир. <...> Нужно показывать детям лучшее, что есть в нашей российской культуре, — грандиозное, мощное, вековое. С претензией по своему масштабу и одарённости на признание всего мира. Прохор Шаляпин Певец

«К Олегу Газманову я отношусь с уважением, он поёт неплохие современные поп-песни с патриотическим уклоном на стадионе. Иногда это уместно — как кричалки или где-то на ТВ-концерте, — но всё же это не масштаб школьной программы, так как это поп-жанр. Школа требует классики и академических направлений. Я за консерватизм в этом вопросе. Детям — только самое лучшее. А Газманова и Шамана они и по телевизору хочешь не хочешь, а увидят», — признался Шаляпин.