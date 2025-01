Маршал, Магомаев и Kiss: Звёзды поспорили, творчество каких артистов нужно добавить в школьную программу

Я когда был маленький, мы тоже слушали песни патриотические, но душа тянулась у меня к хеви-металу. И поэтому Kiss, Scorpions, Bon Jovi, Accept. Поэтому, собственно, понимаете, детей не обманешь. Нужно приучать к замечательной музыке, но мой девиз — посмотришь вверх, посмотришь вниз, а всё равно нет круче Kiss. I was made for lovin’ you, baby.