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18 января, 12:52

«Любимец народа»: Продюсер раскрыл гонорар Газманова за один концерт

Продюсер Дворцов: Газманов просит за выступление до 5 млн рублей

Олег Газманов. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Олег Газманов. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Народный артист России Олег Газманов, несмотря на уважаемый возраст, продолжает активно выступать. 73-летний музыкант пользуется огромной популярностью у публики, особенно часто его приглашают на патриотические мероприятия. При этом за выступление певец просит от трёх до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Олег, я хочу сказать, это любимец народа, патриот нашей страны. Он очень востребованный артист на государственных патриотических проектах, городских праздниках. Не скажу, что что у него прямо большие гонорары. У него базируется ценник от трёх до пяти миллионов рублей за концерт», — отметил собеседник портала «Страсти».

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Кстати, в конце минувшего года Олег Газманов заговорил о выходе на пенсию. Кроме того, он пожаловался, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни. А ещё артист иронично назвал себя кавалером всех санкций.

Борис Эльфанд
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