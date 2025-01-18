«Любимец народа»: Продюсер раскрыл гонорар Газманова за один концерт

Народный артист России Олег Газманов, несмотря на уважаемый возраст, продолжает активно выступать. 73-летний музыкант пользуется огромной популярностью у публики, особенно часто его приглашают на патриотические мероприятия. При этом за выступление певец просит от трёх до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Олег, я хочу сказать, это любимец народа, патриот нашей страны. Он очень востребованный артист на государственных патриотических проектах, городских праздниках. Не скажу, что что у него прямо большие гонорары. У него базируется ценник от трёх до пяти миллионов рублей за концерт», — отметил собеседник портала «Страсти».