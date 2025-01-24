«Сперма нынче не та»: Доктор Мясников объяснил, почему мужчинам важна вакцинация от ВПЧ

Доктор Александр Мясников в телеграм-канале поднял вопрос о влиянии вируса папилломы человека (ВПЧ) на здоровье мужчин и женщин. Он напомнил, что этот вирус может провоцировать рак шейки матки, что делает вакцинацию против него обязательной для девочек. Однако, по мнению медика, прививать необходимо и мальчиков, так как у мужчин ВПЧ также может вызывать рак половых органов.

Мясников отметил, что ВПЧ остаётся одной из самых распространённых в мире инфекций, передающихся половым путём. По его словам, почти треть мужчин имеют генитальную инфекцию ВПЧ, а каждый пятый заражён его высокоонкогенным штаммом, связанным с развитием раковых заболеваний.

Врач также привёл результаты исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Оно указывает на связь ВПЧ высокого риска с проблемами репродуктивного здоровья. Инфекция приводит к повышению уровня некроза спермы, окислительному стрессу и снижению иммунного ответа.

«Сперма у мужиков нынче не та! Раньше нормальная спермограмма считалась при количестве подвижных сперматозоидов 60%. Сегодня требования снизились до 40%. А на деле мы чаще видим 20%…. Ожирение, физическая неактивность, вредные привычки…. А теперь ещё и ВПЧ», — заявил врач.

В завершение Мясников с иронией отметил, что на фоне обсуждений в Госдуме повышения пособий для женщин за рождение детей стоило бы подумать и о стимулирующих мерах для мужчин, например, в поддержку здорового образа жизни.