Посетитель магазина спас кассира, у которого внезапно начался приступ эпилепсии
В Екатеринбурге посетитель алкомаркета спас жизнь кассиру, у которого случился приступ эпилепсии, сопровождающийся остановкой сердца. Инцидент произошёл в магазине на улице Стрелочников, пишет SHOT.
Посетитель алкомаркета спас жизнь кассиру. Видео © Telegram / SHOT
По словам очевидцев, молодой сотрудник за прилавком внезапно упал на пол и начал биться в судорогах. Коллеги и покупатели сразу же бросились на помощь. Один из клиентов, обладающий навыками первой помощи, начал проводить реанимационные действия — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Другие помогали, принося воду и полотенца, а также вызвали скорую помощь.
Благодаря оперативным действиям мужчины продавца удалось спасти. Прибывшие медики окончательно стабилизировали его состояние. Позже стало известно, что с детства у парня были проблемы со здоровьем. Ему невероятно повезло: его спаситель, работающий на севере, оказался хорошо подготовлен к таким ситуациям. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе.
Ранее в гинекологическом отделении Российской детской клинической больницы провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли яичника у 14-летней девочки. Новообразование, размеры которого составляли 19х15х18 сантиметров, весило 1,5 килограмма и вызвало у юной пациентки сильные боли.
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