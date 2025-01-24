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23 января, 21:22

Посетитель магазина спас кассира, у которого внезапно начался приступ эпилепсии

В Екатеринбурге посетитель алкомаркета спас жизнь кассиру, у которого случился приступ эпилепсии, сопровождающийся остановкой сердца. Инцидент произошёл в магазине на улице Стрелочников, пишет SHOT.

Посетитель алкомаркета спас жизнь кассиру. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, молодой сотрудник за прилавком внезапно упал на пол и начал биться в судорогах. Коллеги и покупатели сразу же бросились на помощь. Один из клиентов, обладающий навыками первой помощи, начал проводить реанимационные действия — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Другие помогали, принося воду и полотенца, а также вызвали скорую помощь.

Благодаря оперативным действиям мужчины продавца удалось спасти. Прибывшие медики окончательно стабилизировали его состояние. Позже стало известно, что с детства у парня были проблемы со здоровьем. Ему невероятно повезло: его спаситель, работающий на севере, оказался хорошо подготовлен к таким ситуациям. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе.

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Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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