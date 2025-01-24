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24 января, 03:30

Новое ремесло: В России появились команды по слэдж-хоккею для ветеранов СВО

Шарков: В России созданы команды по слэдж-хоккею для ветеранов СВО

Слэдж-хоккей для участников СВО. Обложка © Предоставлено Life.ru

Слэдж-хоккей для участников СВО. Обложка © Предоставлено Life.ru

В России появились команды по слэдж-хоккею для ветеранов специальной военной операции. Об этом Life.ru рассказал ветеран СВО и исполняющий обязанности главы Волжского района Самарской области Александр Шарков.

По его словам, идея родилась 8 января 2023 года, когда в стенах «Лада-Арены» состоялась встреча с генеральным директором ХК «Лада» и представителями организации «Возвращение», входящей в Ассоциацию ветеранов СВО. При поддержке Фонда защитников Отечества участникам предложили создать команду по слэдж-хоккею, состоящую исключительно из ветеранов. Уже через неделю первые пятеро бойцов, получивших тяжёлые ранения, вышли на лёд.

Слэдж-хоккей для участников СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Слэдж-хоккей для участников СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Через пару недель с такой же инициативой, совместно с генеральным директором ЦСК ВВС, мы уже были в Самаре. Там также начала формироваться команда из ветеранов. И вот 8 января 2024 года у нас был ровно год с момента создания команды. За этот год у нас набралось по 15 человек в каждой команде. Мы стали чемпионами первого всероссийского турнира по слэдж-хоккею среди ветеранов СВО.

Александр Шарков

Ветеран СВО, и.о главы Волжского района Самарской области

Через пару недель с такой же инициативой, совместно с генеральным директором ЦСК ВВС, мы уже были в Самаре. Там также начала формироваться команда из ветеранов. И вот 8 января 2024 года у нас был ровно год с момента создания команды. За этот год у нас набралось по 15 человек в каждой команде. Мы стали чемпионами первого всероссийского турнира по слэдж-хоккею среди ветеранов СВО.
Через пару недель с такой же инициативой, совместно с генеральным директором ЦСК ВВС, мы уже были в Самаре. Там также начала формироваться команда из ветеранов. И вот 8 января 2024 года у нас был ровно год с момента создания команды. За этот год у нас набралось по 15 человек в каждой команде. Мы стали чемпионами первого всероссийского турнира по слэдж-хоккею среди ветеранов СВО.

На сегодняшний день в России уже действует семь полноценных команд по слэдж-хоккею. Десять участников из «Лада Слэдж» и «ЦСК ВВС Следж» прошли тренировочные сборы для отбора в сборную России. Шарков подчеркнул, что первоначальная цель проекта заключалась в реабилитации и адаптации ветеранов через спорт. Однако теперь это стало новой страницей в их жизни.

Слэдж-хоккей для участников СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Слэдж-хоккей для участников СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

«Все ребята молодые, здоровые, спортивные. У них есть новое ремесло, куда можно применить свои силы, стать примером для многих. И самое главное — быть примером для нашего молодого поколения», — заключил ветеран СВО.

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Ранее стало известно, что в зоне боевых действий стали вводить ограничения на ряд продуктов, которые пагубно влияют на состояние здоровья солдат. В список запрещённой продукции попали молоко и энергетики, которые провоцируют развитие у военнослужащих гастрита и проблем с сердцем.

Екатерина Хмелева
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