Новое ремесло: В России появились команды по слэдж-хоккею для ветеранов СВО

Через пару недель с такой же инициативой, совместно с генеральным директором ЦСК ВВС, мы уже были в Самаре. Там также начала формироваться команда из ветеранов. И вот 8 января 2024 года у нас был ровно год с момента создания команды. За этот год у нас набралось по 15 человек в каждой команде. Мы стали чемпионами первого всероссийского турнира по слэдж-хоккею среди ветеранов СВО.