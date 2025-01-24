Новое ремесло: В России появились команды по слэдж-хоккею для ветеранов СВО
Шарков: В России созданы команды по слэдж-хоккею для ветеранов СВО
Слэдж-хоккей для участников СВО. Обложка © Предоставлено Life.ru
В России появились команды по слэдж-хоккею для ветеранов специальной военной операции. Об этом Life.ru рассказал ветеран СВО и исполняющий обязанности главы Волжского района Самарской области Александр Шарков.
По его словам, идея родилась 8 января 2023 года, когда в стенах «Лада-Арены» состоялась встреча с генеральным директором ХК «Лада» и представителями организации «Возвращение», входящей в Ассоциацию ветеранов СВО. При поддержке Фонда защитников Отечества участникам предложили создать команду по слэдж-хоккею, состоящую исключительно из ветеранов. Уже через неделю первые пятеро бойцов, получивших тяжёлые ранения, вышли на лёд.
Слэдж-хоккей для участников СВО. Фото © Предоставлено Life.ru
Через пару недель с такой же инициативой, совместно с генеральным директором ЦСК ВВС, мы уже были в Самаре. Там также начала формироваться команда из ветеранов. И вот 8 января 2024 года у нас был ровно год с момента создания команды. За этот год у нас набралось по 15 человек в каждой команде. Мы стали чемпионами первого всероссийского турнира по слэдж-хоккею среди ветеранов СВО.
На сегодняшний день в России уже действует семь полноценных команд по слэдж-хоккею. Десять участников из «Лада Слэдж» и «ЦСК ВВС Следж» прошли тренировочные сборы для отбора в сборную России. Шарков подчеркнул, что первоначальная цель проекта заключалась в реабилитации и адаптации ветеранов через спорт. Однако теперь это стало новой страницей в их жизни.
Слэдж-хоккей для участников СВО. Фото © Предоставлено Life.ru
«Все ребята молодые, здоровые, спортивные. У них есть новое ремесло, куда можно применить свои силы, стать примером для многих. И самое главное — быть примером для нашего молодого поколения», — заключил ветеран СВО.
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