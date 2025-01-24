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Регион
24 января, 00:46
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Власти Ровенской области подтвердили сход с рельсов поезда с грузом для ВСУ

В Ровненской области Украины сошёл с рельсов грузовой состав, направленный для ВСУ. Информацию о происшествии подтвердил губернатор области Александр Коваль.

Подрыв путей произошёл ночью 22 января на железной дороге близ Дубно. В результате никто не пострадал. Коваль обещал предоставить другие детали после завершения оперативных мероприятий.

В подполье доложили о результативном ударе по силам ВСУ под Харьковом
В подполье доложили о результативном ударе по силам ВСУ под Харьковом

В социальных сетях утверждают, что за инцидент ответственно пророссийское сопротивление. Происшествие, в результате которого с рельсов сошли десять вагонов, случилось недалеко от деревни Судобичи в Дубенском районе.

Ранее Сергей Лебедев, координатор пророссийского движения в Николаеве, сообщил об ударе по пристанищу иностранных наёмников ВСУ под Харьковом. Местные жители замечали военных, говорящих на испанском языке.

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Shutterstock / FOTODOM/ ZagAlex

Лия Мурадьян
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