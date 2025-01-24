Власти Ровенской области подтвердили сход с рельсов поезда с грузом для ВСУ

В Ровненской области Украины сошёл с рельсов грузовой состав, направленный для ВСУ. Информацию о происшествии подтвердил губернатор области Александр Коваль.

Подрыв путей произошёл ночью 22 января на железной дороге близ Дубно. В результате никто не пострадал. Коваль обещал предоставить другие детали после завершения оперативных мероприятий.

В социальных сетях утверждают, что за инцидент ответственно пророссийское сопротивление. Происшествие, в результате которого с рельсов сошли десять вагонов, случилось недалеко от деревни Судобичи в Дубенском районе.