Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном, но не раскрыл подробности

Президент США Дональд Трамп выразил намерение выйти на связь с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе своего нового срока. О планах по переговорам с главой КНДР он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Однако детали времени и обстоятельств этих контактов Трамп не раскрыл. Также глава Белого дома избежал упоминания тематики предстоящих обсуждений.