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Регион
24 января, 05:08

Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном, но не раскрыл подробности

Президент США Дональд Трамп выразил намерение выйти на связь с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе своего нового срока. О планах по переговорам с главой КНДР он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Однако детали времени и обстоятельств этих контактов Трамп не раскрыл. Также глава Белого дома избежал упоминания тематики предстоящих обсуждений.

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Ранее президент США рассказал, что просил председателя КНР Си Цзиньпина оказать помощь в разрешении кризиса на Украине. Телефонное общение между политиками прошло 17 января.

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Flickr / Trump White House Archived

Лия Мурадьян
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