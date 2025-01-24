Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном, но не раскрыл подробности
Президент США Дональд Трамп выразил намерение выйти на связь с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе своего нового срока. О планах по переговорам с главой КНДР он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Однако детали времени и обстоятельств этих контактов Трамп не раскрыл. Также глава Белого дома избежал упоминания тематики предстоящих обсуждений.
Ранее президент США рассказал, что просил председателя КНР Си Цзиньпина оказать помощь в разрешении кризиса на Украине. Телефонное общение между политиками прошло 17 января.
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