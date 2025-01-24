Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале парного Australian Open – 2025
Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в финал парного разряда на Australian Open-2025.
В полуфинале они встретились с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Матч длился 2 часа и 16 минут и завершился победой соперниц россиянок со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.
Напомним, что в четвертьфинале российский дуэт уверенно обыграл соотечественницу Камиллу Рахимову и её партнёршу, испанку Сару Соррибес-Тормо. Матч завершился со счётом 6:3, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер.