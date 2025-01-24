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24 января, 04:57

Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале парного Australian Open – 2025

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в финал парного разряда на Australian Open-2025.

В полуфинале они встретились с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Матч длился 2 часа и 16 минут и завершился победой соперниц россиянок со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

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Напомним, что в четвертьфинале российский дуэт уверенно обыграл соотечественницу Камиллу Рахимову и её партнёршу, испанку Сару Соррибес-Тормо. Матч завершился со счётом 6:3, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер.

Артём Гапоненко
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