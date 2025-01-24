Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале парного Australian Open – 2025

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в финал парного разряда на Australian Open-2025.

В полуфинале они встретились с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Матч длился 2 часа и 16 минут и завершился победой соперниц россиянок со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.