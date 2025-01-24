В трёх городах России сняли ограничения на полёты

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли временные ограничения, которые объясняли созданием безопасной среды. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07:37 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.