В трёх городах России сняли ограничения на полёты
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полёты
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли временные ограничения, которые объясняли созданием безопасной среды. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07:37 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов. Вскоре в список добавили Уфу. Там не принимают и не выпускают суда до сих пор.
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