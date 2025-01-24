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Регион
24 января, 05:15

В трёх городах России сняли ограничения на полёты

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полёты

В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли временные ограничения, которые объясняли созданием безопасной среды. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07:37 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов. Вскоре в список добавили Уфу. Там не принимают и не выпускают суда до сих пор.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Николай Рюмин
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