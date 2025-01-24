Ограничения на полёты введены в пяти аэропортах России

Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казань (код ИКАО; UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Пенза (UWPP), Самара (Курумоч; UWWW), Саратов (Гагарин; UWSG)», — сообщили в пресс-службе ведомства.