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Регион
24 января, 02:29

Ограничения на полёты введены в пяти аэропортах России

Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казань (код ИКАО; UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Пенза (UWPP), Самара (Курумоч; UWWW), Саратов (Гагарин; UWSG)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Ранее в Татарстане, Самарской и Саратовской областях была введена угроза атаки беспилотников. Также дроны были уничтожены ночью в Подмосковье, Липецкой, Рязанской и Тульской областях.

Обложка ©

Unsplash / Suganth

Артур Лапсаков
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