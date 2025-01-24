Названа причина замалчивания Штатами данных о потерях ВСУ
NYT: Власти США скрывают потери Украины для лучшей позиции на переговорах
Американские власти скрывают данные о потерях Вооружённых сил Украины во время российской спецоперации, чтобы укрепить свои позиции на мирных переговорах. Согласно информации, опубликованной в газете The New York Times, западные разведывательные службы неохотно делятся внутренними оценками потерь Украины, опасаясь, что это может ослабить поддержку Киева.
Также американские чиновники утверждали, что украинское руководство даже не информирует своих ближайших союзников о реальных потерях. Вместе с этим в материале указано, что ситуация на поле боля благоприятствует Кремлю.
Катастрофу с численностью ВСУ признаёт и глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что восстановление численности бойцов в рядах Вооружённых сил Украины является вызовом для Незалежной. Он считает, что необходимо надлежащим образом вооружить людей, направляемых в войска. Зеленский отметил, что это не просто вопрос количества личного состава, потому что некоторые бригады укомплектованы вооружением только на 60-70%.
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