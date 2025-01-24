Американские власти скрывают данные о потерях Вооружённых сил Украины во время российской спецоперации, чтобы укрепить свои позиции на мирных переговорах. Согласно информации, опубликованной в газете The New York Times, западные разведывательные службы неохотно делятся внутренними оценками потерь Украины, опасаясь, что это может ослабить поддержку Киева.

Также американские чиновники утверждали, что украинское руководство даже не информирует своих ближайших союзников о реальных потерях. Вместе с этим в материале указано, что ситуация на поле боля благоприятствует Кремлю.