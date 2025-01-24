Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 05:38

Более 40 мер социальной поддержки проиндексируют в России с февраля

С 1 февраля размеры более 40 видов социальной поддержки в России будут увеличены на 9,5% в соответствии с фактической инфляцией. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат», — рассказал министр.

А размер материнского капитала, который выделяется на второго ребёнка, при неиспользованном сертификате не первенца составит 912 тысяч рублей после индексации в феврале. Это почти на 80 тысяч рублей больше, чем было годом ранее. Кроме того, февральская индексация затронет и единовременные пособия, которые выдают при рождении ребёнка. После пересчёта они составят почти 27 тысяч рублей.

С 1 февраля проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты: Кто получит больше
С 1 февраля проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты: Кто получит больше
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Оксана Попова
  • Новости
  • Антон Котяков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar