Более 40 мер социальной поддержки проиндексируют в России с февраля

С 1 февраля размеры более 40 видов социальной поддержки в России будут увеличены на 9,5% в соответствии с фактической инфляцией. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

А размер материнского капитала, который выделяется на второго ребёнка, при неиспользованном сертификате не первенца составит 912 тысяч рублей после индексации в феврале. Это почти на 80 тысяч рублей больше, чем было годом ранее. Кроме того, февральская индексация затронет и единовременные пособия, которые выдают при рождении ребёнка. После пересчёта они составят почти 27 тысяч рублей.