Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 06:12

Российские средства РЭБ мешают командирам ВСУ общаться с солдатами

Марочко: ВСУ теряют контроль над войсками из-за воздействия РЭБ ВС России

В районе села Терны в ДНР украинские командиры регулярно теряют связь с боевыми группами из-за работы российских систем РЭБ. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».

«По перехваченным данным стало известно о том, что <...> в районе Тернов украинское командование периодически теряет управление войсками из-за воздействия средств РЭБ ВС РФ. Это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на выполнение боевых задач противником и приводит к большим потерям», — заявил Марочко.

Эксперт добавил, что ВСУ могли бы решить эту проблему, выдав бойцам современные средства связи. Неполадки с коммуникацией сигнализируют о серьёзном дефиците.

Кимаковский: Гарнизону ВСУ в Великой Новосёлке выдвинули ультиматум о сдаче
Кимаковский: Гарнизону ВСУ в Великой Новосёлке выдвинули ультиматум о сдаче

Тем временем украинские войска терпят тяжелейшую нехватку кадров. Даже силовая мобилизация вышедших за хлебом не спасает. Теперь же главари режима придумали, как привлечь вчерашних школьников к боевым действиям. Новая мера направлена на призыв в основном молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации,

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Farknot Architect

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar