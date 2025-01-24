Российские средства РЭБ мешают командирам ВСУ общаться с солдатами
Марочко: ВСУ теряют контроль над войсками из-за воздействия РЭБ ВС России
В районе села Терны в ДНР украинские командиры регулярно теряют связь с боевыми группами из-за работы российских систем РЭБ. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».
«По перехваченным данным стало известно о том, что <...> в районе Тернов украинское командование периодически теряет управление войсками из-за воздействия средств РЭБ ВС РФ. Это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на выполнение боевых задач противником и приводит к большим потерям», — заявил Марочко.
Эксперт добавил, что ВСУ могли бы решить эту проблему, выдав бойцам современные средства связи. Неполадки с коммуникацией сигнализируют о серьёзном дефиците.
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