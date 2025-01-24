Обвинённая в создании фейков журналистка из Казани попросила её не беспокоить
Джамиля Садриева. Обложка © Telegram / Mash Iptash
Студентка филфака Казанского университета Джамиля Садриева, которая под псевдонимом Асия Несоевая продавала фейковые истории оппозиционным изданиям, попросила оставить её и её семью в покое. До девушки смогли дозвониться корреспонденты агентства РИА «Новости».
«Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью», — попросила Садриева.
Напомним, студентка филфака Казанского университета Джамиля Садриева продавала оппозиционным СМИ фейки, не имея никаких подтверждающих сведений и доказательств. Однако либеральные журналисты публиковали её статьи, не проверяя информацию. Большинство ложных историй касались военнослужащих ВС РФ и спецоперации. Она писала статьи под псевдонимом Асия Несоевая.