Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 06:25

Обвинённая в создании фейков журналистка из Казани попросила её не беспокоить

Джамиля Садриева. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Джамиля Садриева. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Студентка филфака Казанского университета Джамиля Садриева, которая под псевдонимом Асия Несоевая продавала фейковые истории оппозиционным изданиям, попросила оставить её и её семью в покое. До девушки смогли дозвониться корреспонденты агентства РИА «Новости».

«Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью», — попросила Садриева.

Суд Москвы заочно осудил журналистку Соколовскую на 7,5 года за фейки о ВС РФ
Суд Москвы заочно осудил журналистку Соколовскую на 7,5 года за фейки о ВС РФ

Напомним, студентка филфака Казанского университета Джамиля Садриева продавала оппозиционным СМИ фейки, не имея никаких подтверждающих сведений и доказательств. Однако либеральные журналисты публиковали её статьи, не проверяя информацию. Большинство ложных историй касались военнослужащих ВС РФ и спецоперации. Она писала статьи под псевдонимом Асия Несоевая.

Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar